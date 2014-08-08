Самый юный миротворец: как сложилась судьба Саманты Смит

"Факультатив. История": Ангел мира

Правда ли Саманта Смит, которую после ее письма Юрию Андропову назвали ангелом мира, была случайной американской девочкой? Как изменилась ее судьба после визита в СССР? Как сложилась судьба 10-летней девочки, ставшей кумиром для советских детей, расскажет телеканал "Москва Доверие".

Август 1985 года. В авиакатастрофе погибает самая известная в мире девочка – Саманта Смит. О ее смерти сообщают крупнейшие мировые СМИ. Но больше всего о ней скорбят в Советском Союзе. За три года до трагедии юная американка из штата Мэн пишет письмо генеральному секретарю ЦК КПСС. Ответ Юрия Андропова, а потом и визит Смитов в СССР, становятся мировой сенсацией.

Саманту Смит называют жертвой пропаганды. Ползут слухи о том, что советские и американские спецслужбы договорились: выбрали самую красивую девочку и отправили ее послом мира в СССР. Внезапная гибель ребенка словно подтверждает теорию заговора.

Ноябрь 1982. Американский "Тайм" печатает на своей обложке портрет нового генсека ЦК КПСС. Тираж раскупают за считанные дни. Еженедельник с портретом Юрия Андропова попадает и на журнальный столик Джейн и Артура Смитов. Разговор родителей о новом советском лидере слышит их дочь, десятилетняя Саманта.

"Они пытались ей объяснить, почему СССР – самый большой враг. Что сидит плохой дядя Андропов из КГБ, что он за всеми следит, кто и что сказал, куда поехал. Как еще они могли девочки объяснить, почему его надо бояться", - рассказывает директор благотворительных программ Центра детской дипломатии имени Саманты Смит Римма Кошурникова.

Тогда, в начале 80-х, о семье маленькой американки Римма Кошурникова узнала из газет. 10 лет спустя она пришла работать в детский центр имени Саманты Смит в Москве и познакомилась с мамой девочки, Джейн.

"В то время это была единственная организация, которая практически без проблем общалась с внешним миром. И если бывали какие-то поездки за границу, только через комитет защиты мира", - пояснила Римма Кошурникова.

Фото: ИТАР-ТАСС

По легенде, именно Джейн предлагает дочери написать в Москву. В своем по-детски наивном письме Саманта задает Андропову волнующие ее вопросы.

"Саманта Смит была маленькой писательницей. Она писала письма не только Андропову, но и королям, королевам. Она не могла понять, почему ей не отвечают. Она писала, что Вас, Юрий Владимирович, все боятся, потому что вы из КГБ, все боятся, что Вы развяжете войну, давайте жить в мире", - говорит историк спецслужб Николай Долгополов.

Начало 80-х. Угроза мирового конфликта реальна как никогда. В 1979 году Советский Союз вводит свои войска в Афганистан. Запад воспринимает это как нарушение геополитического равновесия.

"Советский Союз стали обвинять в первую очередь в том, что у него реально существуют агрессивные планы захвата других территорий, и использования военной силы. Советские танки стояли и под Берлином, и в Варшаве, и в Чехословакии, и на юге Европы. Европейцы считали, что для советских частей не существует проблем за несколько часов дойти до Ла-Манша", - говорит историк Юрий Рогулев.

1981 год. Президентом США становится Рональд Рейган. Убежденный антикоммунист, он грозится отправить марксизм-ленинизм на свалку истории. В стране Советов, тем временем, к власти приходит бывший руководитель КГБ Юрий Андропов. Становится ясно, что новый генсек идти на уступки в отношениях с Западом не намерен.

"В мире было опасение, что раз пришел человек из КГБ, ясно, что ждать либерализации режима, какого изменения кардинального политики, было трудно", - объясняет Юрий Рогулев.

Ситуация накаляется до предела. США и СССР усиливают гонку вооружений. Все понимают, что последствия надвигающегося конфликта будут необратимы. Ведь теперь американских и советских сооружений хватит, чтобы уничтожить Землю несколько сот раз. Двум сверхдержавам срочно необходима разрядка. Именно в это время послание юной американки Андропову публикует советская пресса.

Фото: ИТАР-ТАСС

"История такая, что письмо было давно написано, но попало в папку на прочтение генсеку не сразу – не самый был подходящий момент, Андропов болел и решался вопрос быть Третьей мировой войне или не быть", - рассказывает Николай Долгополов.

Письмо Юрия Андропова обычной девочке из штата Мэн становится сенсацией. Поверить в то, что руководитель мировой сверхдержавы так запросто ответил ей, практически невозможно. Словно в доказательство, фотографию Саманты с письмом генсека СССР в руках печатают на первых полосах крупнейших газет.

"В письме нет никаких угроз и обвинений в адрес Соединенных Штатов. Он говорит, что Советский Союз не заинтересован в войне, что мы хотим мирно жить и трудиться", - рассказывает Леонид Велехов.

"Образ Советского Союза сильно пострадал после Афганистана. Гонка вооружений и размещение ракет с ядерными боеголовками в Европе тоже не добавляло положительных красок к образу Советского Союза. И мне кажется, что Андропов решил воспользоваться этим моментом, чтобы изменить эту ситуацию", - пояснил Юрий Рогулев.

За считанные дни Саманта становится мировой знаменитостью. Особенно ее история нравится школьникам в СССР. Газетные вырезки с ее фотографиями хранятся у каждого второго советского мальчишки. Для них юная американка – борец за мир во всем мире, кумир.

"Саманта Смит – символ дружбы всех детей в мире. Ей подражали, ее любили, у нее была большая переписка с детьми со всего мира. Дети воспринимают примеры, и ей хотелось подражать", - рассказывает Римма Кошурникова.

В 1983 году Галина Суховейко работала в "Артеке". О приезде американской гостьи в детский лагерь ей сообщило начальство. Опытный педагог сразу поняла, что перед ней необычный ребенок.

"Девочка из совершенно другой среды, другого культурного пространства, она так органично вписалась в ситуацию – это говорит о том, что она необычная девочка. Она и со взрослыми свободно общалась. Разумеется, отмечена была. Потому что не каждый может даже перенести такое внимание", - рассказывает заместитель директора Всесоюзного детского лагеря "Артек" с 1979 по 1986 год Галина Суховейко.

Фото: ИТАР-ТАСС

Всех удивляет не только идеальное поведение Саманты, достойное первой леди. Уж больно хорошенькой и фотогеничной оказывается девочка, словно ее отобрали среди тысяч других для поездки в СССР. Да и момент был выбран подходящий. В западной прессе появляются предположения о том, что история Саманты – результат совместных действий ЦРУ и КГБ.

"Я не знаю ни одного проекта КГБ, особенно в ту пору, который бы не был известен в Штатах. Когда это письмо дошло до Андропова, им решили воспользоваться в целях и пиара, и сигнала, который был послан Соединенным Штатам", - говорит Леонид Велехов.

Перед поездкой, Смитов приглашают в посольство СССР. А через какое-то время семью навещает сотрудник государственного департамента США, проводит инструктаж о том, как нужно вести себя в Советском Союзе.

"Сказали, делайте что хотите, главное, будьте искренними. Все страшно боялись провокации, но это было невыгодно ни нам, ни американцам", - поясняет Николай Долгополов.

"Инструктаж, я думаю, был тщательным, чтобы они не отзывались на сомнительные предложения. Наверняка, к ним был приставлен представитель посольства США в СССР, поддерживалась постоянная связь с посольством", - рассказывает Леонид Велехов.

7 июля 1983 года. Саманта с родителями прилетает в Москву. В аэропорту их встречают толпы людей, только вот с Андроповым девочка так и не увидится – он уже тяжело болен. Но генсек удостоит маленькую гостью телефонным звонком.

"Я работал в агентстве печати. Мне предложили "покупаться в Черном море среди "артековцев". Я понимал, что это серьезное задание", - рассказывает фотограф Юрий Абрамочкин.

Фотограф сопровождал семью Смитов во время их поездки в СССР. У гостиницы "Советская" семью каждое утро встречали переводчица, экскурсовод и целая группа журналистов. Здесь Смиты прожили около недели. На экскурсии по Москве американцев возили на правительственной Чайке.

"Было впечатление что она премьер-министр, глава особого государства. На одной из фотографий она стоит с родителями у могилы неизвестного солдата. Она понимает, что тут надо помолчать и посочувствовать", - делится воспоминаниями Юрий Абрамочкин.

Мавзолей Ленина, советская святыня, тоже в программе тура. В те годы – это главная достопримечательность Москвы. Посмотреть на Ленина ежедневно приходили сотни людей.

"Их проводили без очереди. Если бы она постояла в очереди четыре часа, то больше бы поняла, как у нас любят дедушку Ленина. Но не было времени", - говорит Николай Долгополов.

Прогулка по Красной Площади, поход в театр кукол Образцова и поездка в "Эрмитаж" – словно Кремль хочет удивить не девочку из американской провинции, а западный мир в целом. Каждый шаг маленькой гостьи под строжайшим контролем. Нельзя допустить ни малейшей провокации.

"Какой-то особо активный советский комсомолец или пионер попросил подписать письмишко против Рейгана. Саманта не подписала, и молодец. Мальчика поругали. Саманта была послом доброй воли", - говорит Николай Долгополов.

"Наши тоже работали очень аккуратно и в сугубо позитивном ключе. Они понимали, что невозможно из ребенка сделать политического деятеля и обличителя американской агрессии или империализма. Я думаю, что обе стороны здесь сработали тонко, деликатно и адекватно", - рассказывает Леонид Велехов.

Самым ярким впечатлением Саманты от поездки в СССР становится посещение детского лагеря в Крыму. По случаю ее приезда срочно ремонтируют корпус "Артека", где маленькая американка как все дети ходит на зарядку, в столовую и даже носит форму.

"Наши дети показали ей форму, ей понравилось, она нарядилась. Ей завязали бантики и она превратилась в просто "артековку". Когда увидели родители, они попросили убрать какие-то элементы, чтобы не было полной идентичности", - рассказывает Галина Суховейко.

Фото: ИТАР-ТАСС

Самантино "Будем жить!", которое она крикнула на русском перед самым отлетом, запомнилось всем и надолго. За 14 дней о семье Смитов из газет узнают во всех отдаленных уголках СССР и США. Родители Саманты будут говорить, что обе страны только выиграли от этой поездки, но в большей степени эта история пойдет на пользу Советскому Союзу.

"Вернувшись туда, она тоже выступала, давала интервью, и высказывала свое мнение, что бояться не надо. Что в Советском Союзе живут такие же дети, они так же хотят дружить", - поясняет Римма Кошурникова.

По возвращении из СССР, Саманта уже не та маленькая девочка, которой была еще месяц назад. Она взрослеет за одно лето. В 1983 году нет на свете более знаменитого ребенка. Кроме журналистов, ее часто расспрашивают американские спецслужбы, пытаются выяснить, не зомбирован ли ребенок советской пропагандой, стараются в мельчайших подробностях выяснить обо всем, что она видела в Союзе.

"Спецслужбы всегда занимались сбором информации. И хотя с ней беседовали как с ребенком, они работали на знаниях человеческой психологии", - поясняет Леонид Велехов.

Мисс Смит становится самым юным послом Америки. Если ее и выбрали спецслужбы, то они провели хороший кастинг. После поездки в СССР, Саманту приглашают на телевидение, интервьюировать кандидата в президенты от демократической партии.

"Поездка эта не являлась чем-то новым для США. Для нас – да, это было открытие, что простые граждане, даже дети, могут выполнять такие задачи большого политического значения. И что действительно они могут представлять свою страну", - объясняет Юрий Рогулев.

1986 год. В Америку едет наша Катя Лычева. Подростка выбирают из нескольких тысяч кандидатур. Как и Саманта, она симпатичная и улыбчивая девочка. К тому же, ее мама лично знакома с заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС. Катя вместе со школьницей из Сан-Франциско посещает несколько американских городов и встречается с Рональдом Рейганом.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Она конечно, произвела меньшее впечатление, чем поездка Саманты Смит в Советский Союз. Потому что США – открытая страна, но интерес был к ней повышенный в силу ограниченности контактов", - поясняет Юрий Рогулев.

25 августа 1985 года. Прошло два года после поездки в СССР. Саманта возвращается со своим отцом из Великобритании, где принимала участие в съемках одного популярного комедийного телешоу. При посадке в аэропорту города Огаста самолет разбивается. В случайность авиакатастрофы верят единицы.

"Конечно, было заманчиво выдвинуть версию, что это дело ЦРУ", - говорит Николай Долгополов.

"Такие версии появляются всегда, даже в случаях крушений огромных самолетов, а здесь – тем более", - рассказывает Леонид Велехов.

В гибели Саманты не только эксперты видят след КГБ и ЦРУ – якобы спецслужбы таким образом хотели завершить операцию. Всего за несколько месяцев до трагедии генсеком СССР становится Горбачев. Новый руководитель страны открыт к мирному диалогу с США, и посредники в этом вопросе двум странам больше не нужны.

"Она слишком самостоятельна стала в своих суждениях. Образ врага, который был создан в Америке о СССР был поколеблен. Девочка росла, умнела, закрыть ее было невозможно. Доказательств нет, но мама ее, Джейн, была убеждена, что авария была подстроена", - поясняет Римма Кошурникова.

Позже в СССР в журналистской среде появится версия о том, что Смитам угрожали. Вроде бы слишком просоветские высказывания Саманты шли в разрез с политикой США. Американская пресса будет утверждать, что все было с точностью до наоборот. Людям по обе стороны океана слишком сложно было поверить, что жизнь 13-летней девочки могла прерваться так рано и так трагически.