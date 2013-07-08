Спецслужбы США уличены в прослушке телефонных разговоров россиян

Спецслужбы США прослушивают телефонные разговоры россиян

Спецслужбы США прослушивают телефонные разговоры россиян. Разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена опубликованы в одной из бразильских газет.

По словам Сноудена, у Агентства национальной безопасности США в приоритете несколько стран - Россия, Бразилия, Китай, Афганистан, Ирак и Иран.

Спецслужбы не только занимались прослушкой телефонных разговоров граждан России, но и отслеживали sms-сообщения, а также интернет-трафик, сообщает телеканал "Москва 24".

А в Китае про бывшего сотрудника ЦРУ уже сняли фильм. В роль Сноудена, променявшего спокойную и размеренную жизнь на нелегкую судьбу беглеца, вжился простой школьный учитель из Америки.

Тем временем, сам автор разоблачений, по всей видимости, продолжает находиться в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". Напомним, США требует выдачи Сноудена за то, что тот раскрыл засекреченные данные о программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями Интернет в разных странах мира.