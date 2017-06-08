Власти Северной Кореи пригрозили превратить Японию в пепел

Фото: ТАСС/Zuma/Zhu Longchuan

Власти Северной Кореи заявили, что превратят Японию в пепел еще раньше, чем разгромят США, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель комитета КНДР по защите мира призвал Японию отказаться от враждебной политики по отношению к Северной Корее, а также убрать из страны военные базы США. "Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращен в пепел еще до США в случае непредвиденных обстоятельств", – подчеркнул северокорейский чиновник.

В КНДР назвали безрассудством позицию Японии и их совместные с США действия против такой "непобедимой и беспощадной ядерной державы", как Северная Корея.