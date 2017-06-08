Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2017, 12:06

В мире

Власти Северной Кореи пригрозили превратить Японию в пепел

Фото: ТАСС/Zuma/Zhu Longchuan

Власти Северной Кореи заявили, что превратят Японию в пепел еще раньше, чем разгромят США, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель комитета КНДР по защите мира призвал Японию отказаться от враждебной политики по отношению к Северной Корее, а также убрать из страны военные базы США. "Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращен в пепел еще до США в случае непредвиденных обстоятельств", – подчеркнул северокорейский чиновник.

В КНДР назвали безрассудством позицию Японии и их совместные с США действия против такой "непобедимой и беспощадной ядерной державы", как Северная Корея.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск двух противокорабельных ракет, которые упали в Тихий океан в экономической зоне Японии.

Согласно заявлению министра иностранных дел Японии Фумио Кисиды, северокорейские ракеты не нанесли его стране никакого ущерба и не представляли угрозы.

США Япония угрозы КНДР международная политика жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика