МИД Китая посоветовал США "освежить в памяти" историю Второй мировой войны

Фото: Zuma/Zhang Chenlin

Глава МИД КНР Ван И посоветовал США "освежить в памяти" историю Второй мировой войны после заявлений Штатов по спорным островам, оспариваемым Китаем и Японией, передает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил намерение страны выполнять обязательства по защите японского архипелага Сэнкаку от посягательств Китая. Он подчеркнул, что группа островов находится под юрисдикцией Японии и на него распространяется действие договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией.

Ван И в ответ на это указал на Каирскую декларацию 1943 года и Потсдамскую 1945 года, где четко отмечено, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю его ранее захваченные земли, включая острова Наньша, но впоследствии "некоторые страны" заняли часть архипелага.



Группа островов Сэнкаку, который в Китае известен как Дяоюйдао, осложняет японо-китайские отношения с тех пор, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией.