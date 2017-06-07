Фото: ТАСС/Lawrence Jackson

Дональд Трамп выдвинет на пост главы ФБР Кристофера Рэя. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

Трамп назвал Рэя человека с безупречными рекомендациями. В 2003–2005 годах он занимал пост заместителя министра юстиции США в администрации Джорджа Буша-младшего. В последние годы работал адвокатом.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июня 2017 г.