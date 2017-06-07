Форма поиска по сайту

07 июня 2017, 15:29

В мире

Трамп выдвинет на пост главы ФБР Кристофера Рэя

Фото: ТАСС/Lawrence Jackson

Дональд Трамп выдвинет на пост главы ФБР Кристофера Рэя. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

Трамп назвал Рэя человека с безупречными рекомендациями. В 2003–2005 годах он занимал пост заместителя министра юстиции США в администрации Джорджа Буша-младшего. В последние годы работал адвокатом.

Пост главы ФБР освободился после того, как Трамп уволил Джеймса Коми. По данным пресс-службы Белого дома, тот превысил свои полномочия, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

Издание The New York Times выдвинуло версию, что Трамп просил Коми завершить расследование в отношении бывшего советника Майкла Флинна, которого обвиняют в связях с РФ.

