Фото: ТАСС/Lawrence Jackson
Дональд Трамп выдвинет на пост главы ФБР Кристофера Рэя. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.
Трамп назвал Рэя человека с безупречными рекомендациями. В 2003–2005 годах он занимал пост заместителя министра юстиции США в администрации Джорджа Буша-младшего. В последние годы работал адвокатом.
I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июня 2017 г.
Издание The New York Times выдвинуло версию, что Трамп просил Коми завершить расследование в отношении бывшего советника Майкла Флинна, которого обвиняют в связях с РФ.