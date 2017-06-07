Майкл Мур создал сайт для сбора разоблачительных сведений о Трампе

Фото: ТАСС/Brian Cahn

Американский режиссер Майкл Мур создал сайт для сбора разоблачительных сведений о президенте Дональде Трампе и его команде. Мур считает, что с помощью этой страницы TrumpiLeaks его тайные разоблачители смогут связаться с Трампом и его командой.

Ранее режиссер неоднократно выступал с критикой в адрес нового президента Америки. Он заявил, что идет на большой риск, но надеется, что этот риск будет оправдан.

В мае стало известно о планах Мура снять байопик действующего президента США. Фильм выйдет под названием "Фаренгейт 11/9".

"11/9" – это дата избрания Трампа президентом, 9 ноября 2016 года. Название ленты также напоминает о другом фильме Мура – "Фаренгейт 9/11", который рассказывает о теракте 11 сентября 2001 года и содержит критику действий Джорджа Буша-младшего.

До этого документалист уже снимал ленту о 45-м президенте США "Майкл Мур в Трампленде". Она вышла в прокат осенью и собрала 149 тысяч долларов.