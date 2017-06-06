Наемную сотрудницу обвинили в утечке секретных данных АНБ – СМИ

Фото: ТАСС/Andy Dean

Власти США обвинили 25-летнюю Риэлити Ли Виннер – наемную сотрудницу компании Pluribus International Corporation, в передаче данных Агентства национальной безопасности (АНБ), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал NBC News. Виннер выполняла контракты для Пентагона и разведывательных американских служб.

Подозреваемая арестована. Ей предъявили обвинения в передаче засекреченных документов в СМИ, в которых говорилось о "российской кибератаке и программе подсчета голосов во время выборов". Виннер арестовали еще 3 июня, но огласке это дело предали после того, как в The Intercept была опубликована статья по ее материалам.

Виннер была принята на работу в феврале этого года и сразу же получила доступ к материалам с грифом "совершенно секретно". Она полностью признала свою вину.

На сайте The Intercept был опубликован доклад АНБ, в нем содержались обвинения в адрес Главного разведывательного управления Генштаба ВС России. Утверждалось, что ГРУ якобы подвергло кибератаке поставщика программного обеспечения, применяющегося для голосования на выборах президента США.