Макфол заявил, что его решение покинуть Москву не связано с политикой

Посол США в России Майкл Макфол объявил о своем возвращении на родину

Американский посол Майкл Макфол заявил, что его решение покинуть Москву и вернуться на родину не имеет никакой политической подоплеки и связаны только с личной жизнью.

По сообщению телеканала "Москва 24", на уточняющий вопрос журналистов о том, могли ли на это решение повлиять какие-то политические мотивы, Макфол уверенно ответил, что нет.

После окончания Олимпиады в Сочи, которая стартует 7 февраля, дипломат намерен улететь из России и вернуться в Калифорнию к своим близким. При этом Макфол покидает не только свой пост, но и команду президента США Барака Обамы, в которой работал последних семь лет.

В мае 2011 года Барак Обама представил кандидатуру Макфола на пост посла США в России. В январе 2012 года он уже начал исполнять свои обязанности. В российском МИДе оперативно отреагировали на заявление Макфола и попрощались, обратившись к нему через Twitter.

В дальнейшем Майкл Макфол планирует преподавать в Стэнфордском университете.