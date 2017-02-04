Дочь Трампа помешала издать указ об ущемлении прав геев в США

Фото: Zuma/TASS/Albin Lohr-Jones
Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер помогли заблокировать указ президента США о сокращении прав сексуальных меньшинств, сообщает Politico.
По информации издания, дочь главы государства и его зять, который занимает должность старшего советника президента, не допустили, чтобы проект распоряжения об отмене ряда послаблений для геев и лесбиянок, принятых в президенство Барака Обамы в 2014 году, попал на стол к главе Белого дома.
Кроме того, 31 января Белый дом заявил, что Трамп будет защищать права всех граждан США, в том числе и представителей ЛГБТ-сообщества.
Тема защиты сексуальных меньшинств занимала важное место в повестке бывшего главы государства Барака Обамы. Именно при нем в Штатах узаконили однополые браки. Теперь же аббревиатура ЛГБТ вообще не упоминается на официальном сайте Белого дома.