Дочь Трампа помешала издать указ об ущемлении прав геев в США

Фото: Zuma/TASS/Albin Lohr-Jones

Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер помогли заблокировать указ президента США о сокращении прав сексуальных меньшинств, сообщает Politico.

По информации издания, дочь главы государства и его зять, который занимает должность старшего советника президента, не допустили, чтобы проект распоряжения об отмене ряда послаблений для геев и лесбиянок, принятых в президенство Барака Обамы в 2014 году, попал на стол к главе Белого дома.

Кроме того, 31 января Белый дом заявил, что Трамп будет защищать права всех граждан США, в том числе и представителей ЛГБТ-сообщества.