Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля 2017, 09:59

В мире

Дочь Трампа помешала издать указ об ущемлении прав геев в США

Фото: Zuma/TASS/Albin Lohr-Jones

Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер помогли заблокировать указ президента США о сокращении прав сексуальных меньшинств, сообщает Politico.

По информации издания, дочь главы государства и его зять, который занимает должность старшего советника президента, не допустили, чтобы проект распоряжения об отмене ряда послаблений для геев и лесбиянок, принятых в президенство Барака Обамы в 2014 году, попал на стол к главе Белого дома.

Кроме того, 31 января Белый дом заявил, что Трамп будет защищать права всех граждан США, в том числе и представителей ЛГБТ-сообщества.

20 января, сразу же после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, с сайта Белого дома удалили разделы, посвященные защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Тема защиты сексуальных меньшинств занимала важное место в повестке бывшего главы государства Барака Обамы. Именно при нем в Штатах узаконили однополые браки. Теперь же аббревиатура ЛГБТ вообще не упоминается на официальном сайте Белого дома.

США Дональд Трамп жизнь в мире ЛГБТ Иванка Трамп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика