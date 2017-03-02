СМИ сообщили о возможности военного удара США по Северной Корее

США может нанести военный удар по Северной Корее, сообщают "Вести.Ru".

По словам представителя Белого Дома, администрация президента активно разрабатывает возможные действия в адрес Пхеньяна, в том числе военный удар и насильственную смену политического режима.

Источник добавил, что президент Трамп считает Северную Корею главной военной угрозой США – во многом из-за заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что разрабатываемая его страной межконтинентальная баллистическая ядерная ракета, способная достичь территории США, находится "в последней стадии разработки".

Возможен ли военный конфликт между США и КНДР на практике?

Несмотря на заявление представителя Белого Дома, ситуацию, в которой США нападет на Северную Корею, представить довольно сложно. Причем сложность заключается не в том, что в соответствии с уставом ООН применение военной силы против какой-либо страны возможно только с согласования Совета Безопасности, хотя эту норму США нарушали не раз, в том числе в ходе вторжения в Ирак в 2003 году (в стратегии национальной безопасности США прописано, что страна имеет право применять военную силу в любой точке планеты, чтобы защититься от внешней угрозы, степень которой определяет сама Америка).

Все дело в том, что в 1961 году между КНДР и Китаем было подписано соглашение о военной взаимопомощи, суть которого заключается в том, что при нападении на Северную Корею, Китай обязан оказать ей военную помощь, вплоть до непосредственного участия в боевых действиях. Так что ситуация, описанная представителем Белого Дома, фактически будет означать прямой военный конфликт между США и Китаем. В результате получится так, что участницами конфликта станут как минимум три страны, которые обладают ядерным оружием, что само по себе способно привести к катастрофе планетарного масштаба.

