Основатель SpaceX пригрозил выйти из экспертных советов при президенте США

Фото: ТАСС/Yang Lei

Основатель и владелец SpaceX и Tesla Илон Маск пригрозил президенту США Дональду Трампу своим выходом из экспертных советов, сообщает "Газета.ру". Маск в своем Твиттере написал, что обратился к Трампу и чиновникам в Белом доме с просьбой остаться в Парижском соглашении о климате.

По его словам, если договор соглашения будет расторгнут, он покинет Белый дом. Ранее Трамп решил, что США прервут обязательства так называемого Парижского соглашения.

Парижское соглашение по климату было подписано 194 странами в декабре 2015 года. В основе этого соглашения лежит определение мирового плана действий по предотвращению глобального потепления.

Единства по вопросу борьбы с изменениями климата пытались достичь лидеры стран на саммите G7. Позиция США нарушила их планы.