Герои Труда: Как получить бронзовый бюст при жизни

Леонид Брежнев награждает Константина Черненко. Фото: ИТАР-ТАСС

29 марта президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении в России звания "Герой Труда". М24.ru вспоминает историю этого звания.

В августе 2012 года возродить это звание президенту предлагал его полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Эта идея нашла одобрение у большинства россиян: по данным опроса ВЦИОМ, за возвращение звания высказались 67 процентов респондентов.

Сам термин "Герой труда" появился в СССР в 1921 году и употреблялся в грамотах, которые предприятия вручали своим лучшим рабочим с большим трудовым стажем. Первыми весной 1921 года этого звания удостоились около 250 передовых рабочих Петрограда и Москвы.

Одновременно с грамотой вручались ценные подарки, которыми могли быть дефицитные в то время товары. Например, в марте 1922 года за досрочное восстановление Уфимской городской электростанции звание Героя труда было присвоено восьми рабочим, каждый из которых получил в подарок полтора пуда муки, по комплекту нательного белья и по одной паре ботинок.

Официально это звание было учреждено 27 июля 1927 года постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссариатов СССР. Героями труда становились за "особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы", при этом надо было проработать не менее 35 лет. Правда, в редких случаях это звание присуждалось и работникам с меньшим стажем. Но даже прославленный Стаханов получил это звание лишь спустя 35 лет после своей знаменитой смены, за которую добыл в 14 раз больше угля, чем полагалось по норме.

Первыми же официальными Героями труда в СССР стали: рабочий владимирской текстильной фабрики "Парижская коммуна" Бушуев - за предотвращение взрыва котельной и 50-летний трудовой стаж, модельщик Борисоглебского вагоноремонтного завода Федоров -за многочисленные рационализаторские предложения и 40-летний трудовой стаж; а также учитель и краевед из Вилюйска Петр Староватов за успехи в педагогической работе и филолог Мухитдин Курбангалиев из Казани за составление более 50 учебников на татарском языке.

К 1938 году Советский Союз уже достаточно оправился после революции и Гражданской войны, в стране начал формироваться запрос на имперский стиль, которому потребовались более помпезные символы. Поэтому скромный "Герой труда" с грамотой и отрезом сукна в виде награды был упразднен. Вместо него Президиум Верховного Совета СССР учредил звание "Герой Социалистического труда". Первым этого звания удостоился Сталин.

Вместе со званием каждому награждаемому вручался орден Ленина, а с 1940 года еще и золотая медаль "Серп и Молот". Дважды Герои Соцтруда с 1949 года могли похвастаться собственным бронзовым бюстом, установленным на малой родине. В этом же году, кстати, это звание единственный раз было присвоено школьникам: Турсунали Матказимову из Таджикистана за сбор хлопка и Нателле Челебадзе из Грузии за сбор чая.

В 1967 году для Героев Соцтруда был установлен ряд льгот, перечень которых расширили к 30-летию Победы в 1975 году. Они получили право на персональную пенсию, бесплатный проезд на общественном транспорте, ежегодную путевку в санаторий и многое другое. Кстати, эти льготы до сих пор действуют, хотя само звание было упразднено в 1991 году. Таким образом, Герои Соцтруда были все-таки довольно привилегированными представителями советского общества, не совсем совпадая с тем образом "простых тружеников", который рисовала пропаганда.

Всего этого звания в СССР были удостоены 20 605 человек, в том числе 205 из них - дважды.

Возрождение звания Героя Труда - не первая среди подобных инициатив. В середине марта стало известно, что в России может появиться аналог советской программы физкультурной подготовки "Готов к труду и обороне."

