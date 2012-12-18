"Пять минут" и "Снежинка" - вспоминаем самые новогодние песни

Новый год, пожалуй, самый любимый у россиян праздник. За окном медленно оседают крупные снежные хлопья, на праздничном столе стоит "Оливье" и "Советское шампанское", на елке среди гирлянд и стеклянных шаров висят ароматные мандарины, а взрослые на одну ночь становятся детьми – кидаются друг в друга снежками, лепят снеговиков и загадывают желания под бой Кремлевских курантов. Но какая музыка звучит в московских квартирах в эту ночь? До праздника осталось две недели, поэтому М24.ru решил узнать, какие песни москвичи считают самыми новогодними и немного рассказать об истории их создания.

Фото: ИТАР-ТАСС

Песня "В лесу родилась елочка" для большинства, пожалуй, ярче других композиций ассоциируется с новогодними праздниками. Эта песня была единственной разрешенной в советские годы на школьных "утренниках". Разучивают ее и сейчас. Между тем, детской песенке исполнилось уже больше ста лет.

Изначально стихотворение "Елка" было опубликовано в декабрьском номере журнала "Малютка" за 1903 год. Его автором была поэтесса, писательница и гувернантка Раиса Кудашева, дочь чиновника Московского почтамта. Чуть позже профессиональный биолог и музыкант-любитель Леонид Бекман положил его на музыку. Однако Раиса Кудашева узнала об этом только через почти 20 лет, когда услышала, как в поезде ее стихотворение поет девочка. Надо сказать, что имя автора стихотворения стало известно только в 1941 году. Изначально "Елка" была подписана псевдонимом "А.Э".

Также пользуется популярностью детская песня "Расскажи, Снегурочка", звучащая в советском мультсериале "Ну, погоди!". Ее сочинили поэт-песенник Юрий Энтин и композитор Геннадий Гладков.

Песня "Расскажи, Снегурочка" звучит в восьмом выпуске мультфильма, который был посвящен Нового году. Роль Зайца озвучивала Клара Румянцева, а Волка – Анатолий Папанов. В их же исполнении прозвучала песня. "А ну-ка, давай-ка, плясать выходи! Нет, Дед Мороз, погоди!", - эти слова наизусть помнят и взрослые, и дети.

Юрию Энтину принадлежат слова еще одной знаменитой новогодней песни – "Кабы не было зимы", звучащей в мультфильме "Зима в Простоквашино". По сюжету ее поет мама Дяди Федора на новогоднем "Голубом огоньке". Музыку к композиции написал Евгений Крылатов, а исполнила певица Валентина Толкунова.

Детский "утренник", 1983 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Еще одной новогодней песней москвичи считают знаменитое и совсем не праздничное стихотворение Марины Цветаевой "Мне нравится, что Вы больны не мной", положенное на музыку Микаэла Таривердиева. Композиция звучит в самом новогоднем фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с Легким паром!". Лента и все мелодии из нее считаются одними из главных атрибутов Нового года.

В свою очередь, сам фильм поставлен по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова "С легким паром!, или Однажды в новогоднюю ночь…". Пьеса была написана в 1969 году, и к моменту выхода фильма с успехом шла в нескольких театрах. Музыку к киноленте написал композитор Микаэл Таривердиев. Все песни, звучащие в фильме, - это стихотворения известных советских поэтов, положенные на музыку. Евгений Евтушенко, Борис Пастернак, Белла Ахмадулина, Марина Цветаева, Александр Аронов, Михаил Львовский, Владимир Киршон – эти имена знакомы всем.

За героя фильма Женю Лукашина пел композитор и исполнитель Сергей Никитин, а за Надю Шевелеву – примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

Популярностью пользуются и песни из фильма Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь". Особенно знаменитые "Пять минут", исполненные Людмилой Гурченко. Интересно, что роль Леночки Крыловой была лишь второй для великой актрисы. Музыку к композиции написал Анатолий Лепин, а слова – поэт Вадим Коростылев.

Людмила Гурченко на съемках фильма "Карнавальная ночь". Фото: ИТАР-ТАСС

Также многие вспоминают саундтрек к советской киносказке "Чародеи", над сценарием к которой трудились фантасты братья Стругацкие. Музыку к фильму написал композитор Евгений Крылатов, который также написал музыкальное сопровождение к мультикам "Умка" и "Простоквашино", к фильмам "Приключения Электроника", "Гостья из будущего", "Русалочка" и многим другим. Тексты к песням из "Чародеев" создал советский поэт-песенник, переводчик и юрист Леонид Дербенев. "Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне стало ясно теперь…" и "Как-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье" - эти слова песен из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" тоже его работа.

Песню "Представьте себе" в "Чародеях" исполнил актер Александр Абдулов, "Три белых коня" - Лариса Долина, а растиражированную "Песенку о снежинке" - Ольга Рождественская. Ее мать – знаменитая певица Жанна Рождественская – тоже работала над картиной. Она исполнила песни "Подойду я к зеркалу" и "Только сердцу не прикажешь".

Из относительно современного репертуара часто вспоминают "Новогоднюю" известной ивановской поп-группы "Дискотека Авария". Ну и напоследок, некоторые москвичи называют очень "новогодней" песней композицию "Новый год" отечественного бой-бэнда "Стекловата". Молодые люди получили свои пять минут славы, когда их любительский видеоклип на песню показали в программе Shit-Parad Россия, освещающей маргинальный продукт российской звукозаписи. На видеоклип сделано множество пародий, в том числе ценителями творчества группы из других стран. Так что, можно смело поздравить ребят с международным признанием.

Виктория Сальникова, @v_salnikova