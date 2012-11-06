Двадцать один год назад была распущена КПСС

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент РСФСР Борис Ельцин 6 ноября 1991 года подписал указ о роспуске и прекращении деятельности Коммунистической партии Советского Союза.

Партия была создана в России в конце XIX века на базе нескольких социал-демократических и ряда марксистских кружков. Учредительный съезд Российской социал-демократической рабочей партии прошёл в Минске 13-15 марта 1898 года.

Как отдельная партия РСДРП(б) выделилась формально в 1917 году, фактически в 1912 году. В дальнейшем партия меняла свои названия: с 1918 по 1925 годы – Российская коммунистическая партия большевиков; с 1925 по 1952 годы - Всесоюзная коммунистическая партия большевиков; с 1952 по 1991 годы - Коммунистическая партия Советского Союза.

Согласно Конституции СССР, КПСС "определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма".

По сути, за счет фактического подчинения себе всех институтов государства КПСС стояла над законом: ее деятельность была неподнадзорна органам прокуратуры. То же касалось и высшей партийной элиты во главе с генеральным секретарем.

Он де-факто и являлся главой СССР; правительством страны, также де-факто, являлось Политбюро ЦК КПСС, а Верховный Совет СССР и Совет Министров СССР играли вспомогательную роль.

Для вступления в КПСС требовались рекомендации двух членов партии с партийным стажем не менее года. После одобрения этих рекомендаций беспартийный становился кандидатом в члены КПСС. После прохождения испытательного срока кандидат мог быть окончательно зачислен в партию.

По состоянию на январь 1989 года в КПСС состояло почти 19,5 миллионов человек.

Закат политического влияния КПСС в СССР и за рубежом начался после избрания генсеком партии Михаила Горбачева. В 1990 – 1991 годах начался массовый выход из партии ее членов. В результате объявленной Горбачевым гласности вскрылись многочисленные факты злоупотребления властью. Поводом к роспуску партии стал августовский путч.