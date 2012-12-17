"Лаборатория Касперского" сможет остановить вирусные SMS-атаки

Фото: ИТАР-ТАСС

По контракту "Лаборатория Касперского" будет анализировать ссылки в сообщениях абонентам МТС и в течение двух часов предоставлять информацию о вредоносных программах, сообщает "РБК daily".

"Лабораторией" будет предоставлена полная информация, включая интернет-адреса, телефонные номера, а также команды снятия денег с абонентских счетов. После этого мошенники будут блокированы, а полученные данные отправят в правоохранительные органы.

За 2012 год МТС потратила на системы противодействия мошенникам более 100 миллионов рублей, а объем SMS-сообщений абонентов компании достиг 25 миллионов в месяц. Причем около 50 процентов этих SMS могут содержать вирусные ссылки. Однако обвинять самого оператора неверно, так как он лишь сдает свои короткие номера в аренду.

В "ВымпелКоме" отметили, что они сотрудничают с "Лабораторией Касперского" с мая 2011 года и ежедневно получают отчет о вредоносном ПО, после чего информация передается партнерам для проверки. "МегаФон" также получает подобную информацию, а затем принимает решение о блокировке выявленных коротких номеров.

По Уголовному кодексу России за создание, использование и распространение вредоносного ПО предусмотрено наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Однако реальный срок за вирусные SMS-ссылки пока не получил никто.