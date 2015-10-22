Магазины у дома и поддержка российских разработчиков ПО

Фото: m24.ru

"Ашан" открыл первые "магазины у дома" в Москве

Французская торговая сеть "Ашан" начал развивать в Москве новый для себя формат "магазинов у дома" под вывеской "Каждый день" и уже открыл четыре таких магазина. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора ритейлера Вильгельма Убнера. Около половины их ассортимента – собственные торговые марки ритейлера.

Об интересе французской компании к магазинам шаговой доступности Убнер заявлял еще год назад. "Наша задача – присутствовать во всех моментах жизни людей, и для этого нам нужно быть в интернете, на первых этажах домов, в больших торговых центрах, куда люди приезжают в выходные", – объясняет Убнер. Впрочем, пока, по его словам, формат "магазинов у дома" "Ашан" только тестирует: "Надо еще поработать с точки зрения рентабельности".

Конкретные планы по открытию магазинов на первых этажах жилых домов появятся лишь после того, как модель этого проекта "стабилизируется". В частности, предстоит разобраться с организацией логистики, которая у "магазинов у дома" иная, чем у гипермаркетов.

Совет Федерации намерен ускорить создание реестра отечественного софта

Совет Федерации намерен ускорить подписание постановления правительства о поддержке российских разработчиков программного обеспечения, которое подготовило Минкомсвязи и до сих пор не согласовал аппарат правительства. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на секретаря комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации Александра Шепилова.

Постановление уточняет закон о поддержке отечественных программистов, подписанный президентом в середине лета. По этому закону с 1 января 2016 года госзаказчик должен будет объяснить свой выбор в пользу иностранного софта, если в специально созданном реестре отечественного программного обеспечения будут его российские аналоги. Ограничение коснется только государственных органов. Постановление правительства должно определить, как будет вестись этот реестр.

Цифровой манекен

Компания Mercaux разработала интернет-сервис для обычных одежных магазинов, помогающий им продавать не отдельные вещи, а "луки". В идею поверили и инвестфонды, и ретейлеры - первым клиентом стала сеть Kira Plastinina. Об этом сообщает РБК.

Программа Mercaux позволяет ретейлеру поддерживать в актуальном состоянии электронный каталог со всеми своими товарами - их можно компоновать в готовые образы, причем эта функция доступна продавцам прямо в магазинах. В любой момент продавец с помощью компьютера, планшета и даже телефона (пока программа работает только на продуктах компании Apple) может получить полную информацию о наличии того или иного товара в магазине, размерах и подходящих сочетаниях.

Сервис дает рекомендации по созданию полного образа с выбранной вещью: например, к белым джинсам подойдут синие кеды и толстовка из того же магазина. Такие рекомендации могут составлять как специалисты головного офиса ретейлера в специальном веб-интерфейсе, так и сами продавцы во встроенном в приложение конструкторе. Образ должны увидеть и одобрить в главном офисе — тогда он попадет в базу и его смогут предлагать во всех подключенных к сервису магазинах.

Инсулиновый суверенитет

"Ростех" Сергея Чемезова совместно с Виталием Мащицким, старым другом главы госкорпорации, станет заметным игроком на рынке госзаказа инсулина. Ранее "Ростех" вошел на рынок прививок и других медпрепаратов, закупаемых государством.

Как сообщает РБК, Виталий Мащицкий возглавил совет директоров АО "Национальная иммунобиологическая компания" ("Нацимбио", стопроцентная "дочка" "Ростеха"). Назначение произошло 6 августа. Одной из основных задач Мащицкого будет вывод "Нацимбио" на заметные позиции на рынке инсулина - отработать технологию, промышленную основу и тиражирование.

Блиц на высшем уровне

Подробности состоявшегося во вторник вечером сенсационного блиц-визита в Москву Башара Асада и его переговоров с Владимиром Путиным рассказали вчера в пресс-службе Кремля и президентской администрации в Дамаске, сообщает "Коммерсантъ". Вчера же появились первые международные отклики на самый короткий в истории российско-сирийский саммит, свидетельствующие об определенной растерянности противников Асада как внутри страны, так и за рубежом в связи с его столь неожиданным выходом из изоляции.

Как следует из сообщения канцелярии сирийского президента, продлившиеся всего три часа переговоры были насыщенными. Состоялись три встречи Башара Асада и Владимира Путина - двусторонняя закрытая, расширенная и в формате рабочего ужина. На переговорах в расширенном составе помимо президента с российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

В "Сколково" нашли неправильное печенье

Некоммерческая организация Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково") подала иск к ООО "Параллелз Рисерч" (входит в группу Parallels), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на картотеку арбитражного суда. Фонд требует взыскать с компании использованные нецелевым образом 225 тысяч рублей.

По аналогичному обвинению "Сколково" намерено взыскать 44,9 миллионов рблей с резидента кластера биомедицинских технологий Pharma Bio. По данным картотеки арбитражных дел, ранее "Сколково" не взыскивало через суд деньги с получателей грантов из-за их нецелевого использования. В пресс-службе фонда отказались от комментариев до решения суда "в целях обеспечения беспристрастного рассмотрения дела".

"Травка" - вне закона

Все попытки убедить государства - члены ООН, исключить хранение и употребление наркотиков из списка уголовно наказуемых деяний провалились, сообщает "Российская газета". Как ни странно, но с таким предложением выступило Управление ООН по наркотикам и преступности. Документ, подготовленный Управлением, предусматривал легализацию любых наркотиков, предназначенных для личного употребления. В первую очередь, речь шла о марихуане. Мотивировка авторов: лишение свободы за их употребление и хранение является слишком суровым наказанием.

Выяснилось, что обращение готовилось главой отдела UNODC по борьбе с ВИЧ Моникой Бег к ноябрьской конференции в Куала-Лумпуре. Анонимный же источник в управлении сообщил, что данный документ никогда не принимался официально.

Чайная проба

Первыми в стране сдавали экспериментальный единый государственный экзамен по китайскому 210 школьников из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, сообщает "Российская газета". В хабаровской гимназии восточных языков №4 царила обычная предэкзаменационная суета. Ученики особого волнения не выказывают. Во-первых, испытание проходит в родных стенах, во-вторых, оно же ненастоящее - пробное! Перед началом экзамена переживают только учителя.

"В России нет единого учебника по китайскому языку, все используют разные пособия, методики преподавания. К тому же о заданиях мы знаем только в самых общих чертах. Их никто в глаза не видел. Впрочем, у наших ребят хороший багаж знаний, ведь язык они учат со 2-го класса. Уверена - справятся", - рассказала изданию завуч гимназии №4, преподаватель китайского Елена Суранова.