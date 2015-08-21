Открытие ресторанов McDonald's и правила регистрации новых СМИ

Фото: m24.ru

Завершено уголовное дело о хищениях бюджетных средств России в Южной Осетии

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замдиректора ФГУ "Южная дирекция реализации программ и проектов" Павла Бегебы и его подчиненной Елены Слюсаревой, сообщает "Коммерсант". Подследственный Бегеба обвиняется в растрате 34,9 млн рублей и получении взятки в размере 45 млн рублей в ходе выполнения восстановительных работ в Южной Осетии в 2010-2011 годах, а Елена Слюсарева - в соучастии в растрате. Еще один фигурант этого расследования успел скрыться за границу.

Параллельный импорт провезут через Евразийский союз

Возможность делать исключения из запрета на параллельный импорт для отдельных групп товаров, на которой настаивала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), могут закрепить на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает "Коммерсант". По инициативе российской стороны этот вопрос сегодня рассмотрит Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Против перехода к параллельному импорту - Белоруссия и отдельные российские министерства.

В Сибири будут открыты рестораны McDonald's по франшизе

McDonald's запускает в России первый крупный франчайзинговый проект: его партнером станет сибирский бизнесмен Александр Говор, который будет развивать рестораны американской сети фастфуда в четырех регионах за Уралом, сообщает "Коммерсант". Инвестиции в их открытие составят около 3 млрд рублей. Первый крупный франчайзинговый партнер у McDonald's появился почти через год после того, как в российской сети закончились массовые проверки, последовавшие за введением режима санкций.

Розничная сеть продается вместе с МДМ Банком

Вместе с МДМ Банком его владельцы продадут группе БИН и одну из старейших российских сетей электроники и бытовой техники, сообщает "РБК". Вместе с МДМ Банком продается 70% "Техносилы". До сих пор считалось, что этот пакет принадлежит инвестиционной компании First Russian Recovery (FRR), которую связывали с владельцами МДМ Банка.

Ротенберги способствовали назначению Олега Белозерова на пост главы РЖД

В четверг сайт правительства России сообщил, что премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении президента РЖД Владимира Якунина от занимаемой должности, сообщают "Ведомости". Другим распоряжением Медведев назначил на его место первого замминистра транспорта Олега Белозерова, члена совета директоров РЖД.

Покупка "Вконтакте" начала приносить Mail.ru Group плоды

"Вконтакте" обеспечила почти половину роста выручки материнской Mail.ru Group в январе – июне 2015 года, следует из опубликованной в четверг отчетности группы, сообщают "Ведомости". Полугодовая выручка всей Mail.ru Group (18,3 млрд рублей) выросла к уровню годичной давности только на 6,9%, а отдельно взятой "Вконтакте" (2,7 млрд рублей) – на 34%. Во II квартале социальная сеть выросла еще больше – на 41,4% год к году. Динамику квартальных доходов всей группы Mail.ru не раскрыла.

Минтруд предлагает в каждом регионе установить собственную минимальную зарплату

Реальные доходы россиян продолжают падение, сообщает "Российская газета". Согласно данным минэкономразвития, за первое полугодие они упали на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 70% россиян продолжают экономить на товарах и услугах. По прогнозу экономического ведомства, рост цен за 2014-2015 годы составит более 24%.

В названиях новых СМИ запретят использовать слово "Россия"

Минкомсвязи и Роскомнадзор скорректировали правила регистрации новых СМИ, сообщает "Российская газета". В их названиях нельзя будет использовать имена и фамилии, слово "Россия" или его производные, а также наименования компаний и международных организаций. Кроме того, их учредителями не смогут стать некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа.