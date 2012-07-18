На информирование о местном самоуправлении выделят 16 млн руб.

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Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы объявил тендер на информационно-аналитическое обеспечение развития местного самоуправления в городе. На эти цели планируется выделить до 16,2 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Техническое задание предполагает ежедневный мониторинг СМИ, блогосферы и социальных сетей, а также обобщение информации и разработку рекомендаций по развитию приоритетных направлений освещения деятельности депутатов.

В целях развития местного самоуправления планируется проводить опросы москвичей и интервью с экспертами и местными властями.

Победителю конкурса предстоит организовать не менее 25 мероприятий, связанных с обеспечением развития местного самоуправления.