За рубежом арестовали имущество крупных российских СМИ

Аресты активов российских представительств за рубежом коснулись информационных агентств ТАСС и МИА "Россия сегодня", а также медиахолдинга ВГТРК.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила в четверг, что французские приставы наложили арест на счет представительства агентства во Франции.

Предписание, связанное с арестом активов российских представительств, также получил медиахолдинг ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 2", "Россия 24", "Карусель", "Моя планета" и другие).

"Мы действительно получили некое предписание по почте. Сейчас оно переводится и будет изучаться", – цитирует сообщение пресс-службы компании МИА "Россия сегодня".

Аресты коснулись и информационного агентства ТАСС, которое ведет работу по решению проблемы, но подробностей не раскрывает.

Также в СМИ сообщалось об аресте имущества телеканала Russia Today во Франции, однако в пресс-службе канала эту информацию опровергли.

"Ни RT, ни дочерние структуры RT не владеют зданиями во Франции. Более того, RT – автономная некоммерческая организация, которая не является государственным российским учреждением. Никаких претензий по этому делу к RT не предъявляли", – сообщили M24.ru в пресс-службе телеканала.

Бельгийские приставы в среду уведомили российские учреждения в Бельгии о подготовке к аресту их имущества по иску бывших акционеров ЮКОС. По данным МИД России, аресты коснулись счетов посольства России в Бельгии, постоянных представительств России при ЕС и НАТО в Брюсселе, а также ряда других российских организаций в Бельгии.

В четверг к исполнению судебных решений, направленных на арест российского имущества, приступили также приставы во Франции.

В частности, правоохранительные органы Франции наложили арест на счета российских компаний во французской "дочке" банка ВТБ. Под арестом оказались и счета российских дипломатических миссий.

Глава российского Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что аресты неправомерны и будут обжалованы.

В четверг в МИД России вызвали посла Бельгии в России Алекса Ван Меувен, которому был заявлен решительный протест в связи с арестом счетов.

Российская сторона потребовала принять незамедлительные меры по "восстановлению нарушенных в Бельгии суверенных прав России и обеспечению нормального функционирования российских учреждений и юридических лиц".

В противном случае, подчеркнули в МИД, российская сторона рассмотрит вопрос о принятии ответных мер в отношении находящегося в РФ бельгийского имущества.

Как заявил журналистам министр юстиции Росии Александр Коновалов, Россия будет обжаловать решение бельгийских властей об аресте ее имущества в этой стране.

"Разумеется, с самой высокой долей вероятности в бельгийские суды эти решения будут обжалованы", – сказал Коновалов. Он подчеркнул, что пока рано давать полноценную юридическую оценку действиям властей Бельгии, однако, на первый взгляд, такие действия говорят о грубом нарушении международного права.