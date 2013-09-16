"Эксперт": Первый после СССР кооперативный дом сдадут в скором времени

Фото: ИТАР-ТАСС

Что выгодно для России, для Москвы — проблема

Двадцать семь процентов голосов, отданных за лидера несистемной оппозиции в столице, - столько пришлось заплатить Кремлю за возрождение реальной конкуренции и усложнение политической системы в регионах России. Похоже, результат того стоил.

По правде или по понятиям

Екатеринбург возглавил политик с подозрительным прошлым, оппозиционным настоящим и туманным будущим

Мэром Екатеринбурга неожиданно для многих стал Евгений Ройзман, основатель фонда "Город без наркотиков", выдвиженец "Гражданской платформы". Он набрал 33,31% голосов, опередив единоросса Якова Силина (29,71%). В тройке лидеров также депутат Госдумы эсер Александр Бурков (20,2%). Остальные 12 кандидатов получили менее 5%.

Контуры новой многопартийности



Выборы 8 сентября показали трансформацию политической системы, в которой количество динамично переходит в качество. Следующая важная задача — превращение политических кампаний из конкуренции брендов и медийных фигур в борьбу идеологий, программ и решений.

Доступное жилье вскладчину

Первый кооперативный дом в новейшей истории будет сдан в ближайшие месяцы. Еще шесть десятков ЖСК начали свою работу. Чтобы сделать жилищные кооперативы массовым явлением, необходимо доработать закон и распространить успешный опыт.

Торговля пустотой

Условия для вывода капитала по серым схемам в Таможенном союзе оказались весьма подходящими. А вот репрессии ЦБ в отношении этих схем, похоже, бессильны.

Бремя мозга

Человеческий мозг уменьшается, и это настораживает. Процесс этот идет уже 25 тысяч лет — у верхнепалеолитических людей и даже у неандертальцев мозг в среднем был гораздо больше, чем у современного человека. Почему так происходит?

Рама без Аллаха

Индуистский и мусульманский радикализм становится серьезной проблемой для развития Индии. Властям необходимо переосмыслить национальную политику страны.

