16 июня 2016, 15:36

Общество

"TVОЯ МОСКВА" LIVE: главред Forbes и ведущий "Афиши" – о журналистах и кино

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова запустили второй сезон образовательной программы для молодых журналистов и объявляет конкурс "TVОЯ МОСКВА".

В течение всего лета по понедельникам в кинотеатре "Пионер Летний" в парке Горького при поддержке медиа группы ACMG проводятся открытые мастер-классы ведущих телеканала "Москва 24", редакторов сетевого издания m24.ru, ведущих радиостанций "Москва FM" и Capital FM, главных редакторов журналов Forbes, Ok, GEO, SNC и других проектов, издаваемых медиа группой ACMG, а также преподавателей Журфака МГУ.

20 июня в 16:00 ведущий программ "Афиша" и "Лето в парке" на "Москве 24" Иван Распопов прочитает лекцию "Разные форматы кинообзоров". В 17:00 главный редактор "Forbes Россия" Николай Усков расскажет, сможет ли журналист найти работу через пять лет?

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 20 июня в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


Подробности о конкурсе и расписание лектория ищите здесь.

Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Контакты для аккредитации СМИ: Ксения Горягина, kgoryagina@vgtrk.com.

