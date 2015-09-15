Пенсионные накопления и Национальная платформа открытого образования

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Замораживание накопительной части пенсий в 2016 г. становится все более реальным

Правительство может продлить замораживание пенсионных накоплений еще на год. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на несколько источников в правительстве. По данным источников, сейчас рассматривается два варианта балансировки бюджета.

Один – от Минфина: сократить расходы по сравнению с теми, что были зафиксированы в июне в Основных направлениях бюджетной политики (ОНБП), пенсии и социальные выплаты индексировать не на фактическую инфляцию (11,9 процента), как сказано в законе, а на 4,5 процента. В конце июля на совещании у президента предварительно договорились индексировать эти выплаты по прогнозному уровню – на 7 процентов, но сейчас ясно, что и и таких расходов бюджет не потянет, объясняют чиновники. Другой – от социального блока: индексация на 7 процентов, а дыру закрыть накопительной частью пенсий.

Lenovo может выпустить компьютер на российском процессоре

Lenovo ведет переговоры с российской компанией "Т-платформы" о возможном использовании в своих продуктах процессоров, выпущенных ее дочерней "Байкал электроникс". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник близкий к Минпромторгу. Кроме того, гендиректор Lenovo в России, СНГ и Восточной Европе Глеб Мишин подтвердил информацию.

Речь идет о персональных компьютерах и мобильных устройствах Lenovo, уточнил Мишин. Ни детали, ни сроки, ни размер возможных поставок, ни место производства он не раскрыл, сославшись на соглашение о неразглашении. Но он рассчитывает, что техника Lenovo с российскими процессорами будет пользоваться доверием госзаказчиков, а это поможет Lenovo в конкурентной борьбе.

Минобрнауки держит курс на виртуальность

В России начала работу Национальная платформа открытого образования - созданный ведущими университетами портал с онлайн-курсами, на котором сможет бесплатно учиться любой желающий, сообщает "Российская газета". При этом виртуальное образование будет приравнено к реальным занятиям: Минобрнауки обяжет все вузы страны проставлять в зачетки информацию о прохождении курса на "Нацплатформе".

Чиновники надеются, что развитие системы онлайн-курсов позволит сократить количество слабых региональных вузов и филиалов. В Минобрнауки обещают "насаждать добро" в тех вузах, которые пока скептически относятся к виртуальным занятиям.

Национальную платформу открытого образования при поддержке Минобрнауки создал консорциум из восьми ведущих российских университетов: МИСиС, ВШЭ, МГУ, СПбГУ, МФТИ, ИТМО, УрФУ и СибПУ. Каждый из этих государственных университетов вложил в платформу по 50 миллионов рублей - на эти деньги сделан портал, на них же каждый вуз будет создавать курсы.

В деле ГУЭБиПК не сработала медтехника

Защита фигурантов громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД уличила следствие в умышленном искажении фактов. Речь идет о ключевом эпизоде, где полицейские, по версии СКР, вынудили бизнесмена из Германии Владимира Райзвиха заключить убыточную сделку с дружественным им коммерсантом.

Как сообщает "Коммерсантъ", адвокаты собрали доказательства того, что сделка таковой не являлась, а потерпевший до сих пор сам должен крупную сумму обвиняемому и этого не отрицает. При этом следователь СКР выдал господину Райзвиху своеобразную "охранную грамоту" от кредитора.

Новая фармация "Ростеха"

Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2016 года вернуть централизованную закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных, больных гепатитом и туберкулезом. Функции по закупке препаратов, как это было до 2013 года, передадут напрямую Минздраву. Как сообщает "Коммерсантъ", в последние годы этим занимались регионы, к которым накопилось много претензий у представителей пациентских организаций.

При этом президент поручил Дмитрию Медведеву до середины ноября определить единого поставщика препаратов от ВИЧ-инфекции, гепатита и туберкулеза. Единым оператором, скорее всего, станет компания "Нацимбио", входящая в госкорпорацию "Ростех". "Нацимбио", таким образом, сможет рассчитывать почти на 17,5 миллиардов рублей федеральных средств.

Как задержать полицию

Вневедомственная охрана уйдет с большинства постов только с 1 ноября. Это делается в рамках оптимизации штата МВД. Однако, как выясняется, отпускать полицейских руководители тех учреждений, которые сейчас ими охраняются, вовсе не хотят. Первыми забили тревогу директора музеев, госархивов и крупных библиотек. И их позицию поддержал министр культуры Владимир Мединский.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на ряд СМИ, письма в МВД с просьбами не убирать вневедомственную охрану из банковских расчетно-кассовых центров и с гидроэлектростанций направили и руководители Центробанка, и Федерального агентства водных ресурсов.

Авария на посошок

Верховный суд России в ходе рассмотрения конкретных дел разъяснил ряд принципиальных тонкостей, связанных с пьянством за рулем, сообщает "Российская газета". Одно из главных положений: водителю ни под каким предлогом нельзя пить после аварии, пока не пройдет проверку на трезвость. Иначе накажут, как пьяного.

Зато спать в автомобиле можно в любом состоянии, при условии, что машина мирно стоит на обочине. Врачам же запрещено ставить на человека клеймо нетрезвости только на основании клинических признаков. Кто бы как ни шатался, последнее слово за алкотестером.