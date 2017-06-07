Американское издание опубликовано список самых частых ошибок при поиске порно

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Перечень самых распространенных орфографических ошибок и опечаток, допущенных американскими пользователями при поиске порно в Сети, привело издание Mashаble.

Запросы американцев, по просьбе издания, проанализировали сотрудники крупнейшего в мире порносайта PornHub. Оказалась, что в разных штатах преобладают определенные ошибки, однако, в большинстве случаев неправильно пишут уже само слово "порно" ("porn"). Многие пользователи просто промахиваются, вместо "n" забивая в поисковик соседнюю клавишу "m".

Любители аниме-порно также зачастую допускают ошибки при написании слова "хентай". Кроме того, по данным PornHub, американцы часто ищут carton вместо cartoon, wbony вместо ebony при поиске роликов с темнокожими моделями, amaturr и аnature вместо amateur для любительских видео, а также compliation вместо compilations для видеонарезки.