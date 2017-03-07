СМИ заметили ужесточение политики команды Трампа в отношении России

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Администрация президента США Дональда Трампа внезапно ужесточила политику в отношении России, пишет The Wall Street Journal. По данным СМИ, европейские союзники США, с радостью встретили изменение политического курса Трампа.

Во время избирательной кампании и в период передачи власти Трамп в примирительном тоне высказывался о России, говорится в статье WSJ. Более того, он критиковал НАТО и некоторые другие союзы.

Однако после вступления в должность глава Белого дома назначил некоторых помощников, которые считаются проводниками жесткой линии в отношении Кремля. Сперва казалось, что их взгляды не совпадают со взглядами Трампа, отмечается в материале. Но президент США и сам стал активнее высказываться в поддержку НАТО, в частности, во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе.

Среди "иных взглядов" авторы статьи указывают мнение главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что с Россией необходимо выстраивать диалог "с позиции силы".