СМИ заметили ужесточение политики команды Трампа в отношении России

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis
Администрация президента США Дональда Трампа внезапно ужесточила политику в отношении России, пишет The Wall Street Journal. По данным СМИ, европейские союзники США, с радостью встретили изменение политического курса Трампа.
Во время избирательной кампании и в период передачи власти Трамп в примирительном тоне высказывался о России, говорится в статье WSJ. Более того, он критиковал НАТО и некоторые другие союзы.
Однако после вступления в должность глава Белого дома назначил некоторых помощников, которые считаются проводниками жесткой линии в отношении Кремля. Сперва казалось, что их взгляды не совпадают со взглядами Трампа, отмечается в материале. Но президент США и сам стал активнее высказываться в поддержку НАТО, в частности, во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе.
Среди "иных взглядов" авторы статьи указывают мнение главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что с Россией необходимо выстраивать диалог "с позиции силы".
Представители Трампа заявили, что утверждения газеты безосновательны. Позднее начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас заявил, что спецслужбы США опровергли сообщения СМИ, о контактах избирательного штаба Дональда Трампа с сотрудниками разведки РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал ведущие американские СМИ врагами народа из-за публикации ложных новостей. Речь идет о The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN.
Публикации в СМИ уже привели к отставке советника по национальной безопасности США Майкла Флинна из-за его телефонного разговора с российским послом в США Сергеем Кисляком. The Washington Post сообщил, что до инаугурации Дональда Трампа Сергей Кисляк с Майклом Флинном поднимали тему антироссийских санкций.
20 января 2017 года Майкла Флинна назначили на должность советника по национальной безопасности, однако уже 13 февраля он подал в отставку в связи со скандалом. Его преемником стал генерал Джозеф Келлог.