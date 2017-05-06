Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая 2017, 09:55

Общество

Крупные телеканалы США отказались показать рекламный ролик о 100 днях Трампа

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Американские телеканалы CNN, ABC, CBS и NBC отказались транслировать рекламу о достижениях Дональда Трампа за его первые 100 дней на посту президента, сообщает "Газета.ру".

Как отмечается, в данном видеосюжете СМИ обвиняются в фабрикации новостей и игнорировании успехов новой администрации.

Ранее Дональд Трамп обвинял журналистов в публикации материалов, не соответствующих действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США пообещал бороться с этим.

СМИ США телеканалы жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика