Крупные телеканалы США отказались показать рекламный ролик о 100 днях Трампа

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Американские телеканалы CNN, ABC, CBS и NBC отказались транслировать рекламу о достижениях Дональда Трампа за его первые 100 дней на посту президента, сообщает "Газета.ру".

Как отмечается, в данном видеосюжете СМИ обвиняются в фабрикации новостей и игнорировании успехов новой администрации.

Ранее Дональд Трамп обвинял журналистов в публикации материалов, не соответствующих действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США пообещал бороться с этим.