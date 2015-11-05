Дефицит продуктов и расследование катастрофы Airbus

Фото: m24.ru

Подмосковье резко увеличило долю обрабатываемых сельхозземель

C 2013 года Московская область вовлекла в сельскохозяйственный оборот 160 894 гектаров земель, сообщают "Ведомости". Это примерно 10 процентов от общей площади всех сельхозземель в регионе. На начало 2013 года доля обрабатываемой пашни в Московской области составляла 61 процент, на конец года она достигнет 74 процентов. Еще предстоит ввести в оборот около 200 000 гектаров пахотных земель.

Власти регулярно приглашают собственников и настойчиво рекомендуют вовлекать сельхозугодья в оборот. Несколько лет назад область инициировала ряд законодательных инициатив, которые стимулируют осваивать земли. Если это земля сельхозназначения, собственник платит налог 0,3%, если не используется – 1,5%. Также предусмотрены штрафы: если земля не используется по назначению – до 10% от кадастровой стоимости. А если это повторяется в течение трех лет, то власти могут инициировать процедуру изъятия земли в судебном порядке. Поэтому владельцы неиспользуемых сельхозземель вынуждены либо продавать их, либо сдавать в аренду.

Право на пенсию подвисло в правительстве на пять лет

Спор в правительстве – продлевать или нет право выбора пенсионного обеспечения – похож на детективную историю, пишут "Ведомости". Сейчас срок выбора – с накопительной частью или без – ограничен 2015 годом. Социальный и экономический блок не могут решиться разрешить россиянам выбирать между накопительной и страховой пенсией. 23 октября на сайте правительства появилось сообщение, что кабинет министров одобрил законопроект, продлевающий срок на 2016 год. Всю прошлую неделю секретариат социального вице-премьера Ольги Голодец опровергал эту информацию, называя сообщение "технической ошибкой".

Компания Amazon во вторник открыла первый магазин Amazon Books в торговом центре

Компания Amazon.com Inc, владеющая одним из крупнейших в мире интернет-магазинов, во вторник, 3 ноября, открыла в торговом центре University Village в Сиэтле свой первый офлайн-магазин под вывеской Amazon Books. Об \том сообщает РБК. Будущее – за мультиформатностью, объясняют ретейлеры, специализация только на онлайн- или офлайн-торговле уходит в прошлое.

Полицейские в дефиците

Представитель МВД при обсуждении закона о бюджете пожаловался депутатам на нехватку 40 миллиардов рублей в бюджете на 2016 год, передает РБК. В МВД уже прошли сокращения, но из-за недостачи бензина дежурные наряды выезжают в одном случае из трех.

Конституционный суд заступился за клиентов российских банков

Добросовестные вкладчики не должны нести ответственность в случае, если банк некорректно оформил тот или иной договор, пишет "Российская газета". К такому выводу пришел Конституционный суд (КС) Российской Федерации, рассмотрев жалобы группы граждан, которые не могли вернуть свои деньги, размещенные на банковских депозитах.

Счетная палата предупредила о дефиците продуктов

В 2016 году в России не исключен рост цен на некоторые продовольственные товары, а также дефицит молока, мяса и сыров, сообщает "Российская газета". О рисках политики импортозамещения в условиях продолжения действия внешних санкций говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета 2016 года. Правда, уточняется, что такой сценарий возможен , если не будет достигнуто достаточной замены за счет поставок продовольствия, к примеру, из других стран или в результате отечественного производства.

Расследование катастрофы Airbus дошло до двигателя

Египетские специалисты пришли к предварительному выводу, что причиной падения Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", в результате которого погибли 224 человека, мог стать взрыв двигателя, передает "Коммерсант". В пользу такого предположения, по данным египетской стороны, говорят записи бортового самописца. Впрочем, российские эксперты считают, что речь скорее может идти о разрушении двигателя с последующей взрывной разгерметизацией фюзеляжа самолета.

Адвокатам открывают путь в СИЗО

Адвокат должен иметь право на свидание с подзащитным без каких-либо разрешений следователя, пишет "Коммерсант". Закрепить это право за адвокатами решили депутаты Рафаэль Марданшин и Владимир Плигин (оба из "Единой России"). Авторы внесенного в Госдуму законопроекта лишь усиливают право, которое давно установлено для адвокатов в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК), но на практике не соблюдается правоохранительными органами.