Украинскую летчицу Савченко этапировали в Ростовскую область

Украинскую летчицу Надежду Савченко, обвиняемую по делу о гибели журналистов ВГТРК и незаконном пересечении границы, этапировали из московского СИЗО в Ростовскую область. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня", со ссылкой на адвоката подследственной Илью Новикова.

"Я приехал в СИЗО "Матросская тишина", где содержалась Савченко, и мне сообщили, что ее уже увезли", – заявил защитник.

Ранее сообщалось, что замгенерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Савченко. Ее дело будет рассматриваться по существу в Донецком городском суде Ростовской области. Предварительное следствие по делу обвиняемой проходило в Москве.

Надежда Савченко – старший лейтенант Вооруженных сил Украины, находится в России под арестом с июля 2014 года. Следствие полагает, что Савченко является соучастницей убийства журналистов российского телеканала ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибших под Луганском в июне 2014 года.

Утверждается, что она передавала артиллеристам координаты для ведения стрельбы, под которую и попали журналисты.

Защита Савченко в свою очередь заявляет, что ее незаконно задержали на территории Украины и затем вывезли в Россию. По российской версии, летчица попала в Россию под видом беженки, после чего и была задержана.