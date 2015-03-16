Украинская летчица Надежда Савченко возобновила голодовку

Фото: Агентство "Москва"

Украинская летчица Надежда Савченко, обвиняемая в причастности к убийству двоих российских журналистов, возобновила голодовку в СИЗО, сообщил Агентству "Москва" адвокат Марк Фейгин.

По его словам, таким образом летчица настаивает на изменении ей меры пресечения.

Савченко держала голодовку с середины декабря 2014 года по 5 марта 2015, когда согласилась перейти на сбалансированную диету и употреблять соки и пюре. Голодовка продолжалась более 80 дней.

В феврале 2015 года Савченко говорила, что прекратит голодовку, если ей изменят меру пресечения на домашний арест на территории посольства Украины в Москве.

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина" Надежда Савченко, ранее служившая в украинском добровольческом батальоне "Айдар", была задержана российскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском.

По версии следствия, они были убиты с наводки Савченко, которая позже была задержана на границе с Россией, куда отправилась под видом беженки. Сама летчица отрицает свою вину. Она и ее адвокаты утверждают, что ее похитили на территории Луганской области и доставили в Россию.

За время задержания Савченко была избрана народным депутатом от партии "Батькивщина" в Верховную Раду Украины и стала членом постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ.