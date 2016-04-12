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Законы

12 апреля 2016, 14:29

Госдума может приравнять один день пребывания в СИЗО к одному дню в тюрьме

СИЗО Госдума законы тюрьма законопроект

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

День проведенный в СИЗО приравняют к одному дню в тюрьме или колонии строгого режима. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Мы хотим оформить законопроект по поводу кратности зачета срока. Считаем, что он будет актуальным и имеет все шансы пройти все чтения. Предлагаем такую кратность – один день в СИЗО рассчитывать, как один день отбывания наказания в тюрьме, исправительных колониях особого и строгого режима. Все-таки условия там далеки от тех же колоний общего режима", – председатель комитета Госдумы по уголовному и арбитражному законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, день в СИЗО будет рассчитываться, как полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима или воспитательной колонии, и два дня отбывания наказания в колонии-поселении. Данную инициативу комитет по законодательству прорабатывает уже на протяжении трех лет, однако законопроекты 2013 и 2014 года так и не были приняты.

В настоящее время один день, проведенный в изоляторе приравнивается к одному дню, проведенному в колонии. "Но кроме подобного послабления, мы предлагаем еще ввести и обратную кратность. То есть сутки домашнего ареста будут засчитываться лишь, как полдня в СИЗО. По-моему это справедливо", – добавил Крашенинников.

Ранее депутаты Госдумы предложили возродить вытрезвители. Сейчас нетрезвых граждан доставляют в отделения полиции и больницы, что по словам экспертов, создает проблемы правоохранителям и медикам.

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