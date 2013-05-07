Вертолет или вазелин: необычные способы побега из тюрьмы

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 7 мая из изолятора "Матросская тишина" сбежал обвиняемый в убийстве и незаконном обороте оружия. Ему удалось уйти через дыру в потолке камеры.

Какими бы высокими ни были стены тюрьмы и какой бы бдительной ни была охрана, во все времена существования мест лишения свободы заключенные оттуда убегали. Cетевое издание M24.ru вспоминает самые необычные побеги в истории.

Так, в 2009 году француз Джулиан Шотард, приговоренный к семи годам колонии, убежал из лондонской тюрьмы Пентонвиль. Оказавшись в группе новоприбывших заключенных, он спрятался под автозак, затем зацепился за дно фургона и благополучно покинул тюрьму. Удивительно, что позже Шотард сам пришел в полицию и сдался властям.

А вот побег, совершенный в России, под Вологдой, достоин сценария боевика. Рецидивист Алексей Шестаков, осужденный на 24 года, забрался на крышу Шекснинской колонии, с вертолета ему сбросили трос, и он пролетел несколько километров, держась за веревку. Затем он отстегнулся и попытался угнать машину, однако ему это не удалось.

Примечательно, что пособники Шестакова могут получить до 10 лет лишения свободы за угон воздушного судна и побег, совершенный по предварительному сговору.

Удивительные вещи делает с людьми стремление к свободе: так, британский преступник за два года заключения сбросил 21 килограмм и пролез сквозь прутья решетки.

Незадачливый арестант не подумал, что такая "диета" может ему помешать: у него не хватило сил для того, чтобы перелезть через тюремный забор.

Еще одному преступнику при побеге помогла худоба: один из самых опасных бандитов ЮАР, осужденный за несколько десятков преступлений, выбрался через тюремное окно размером 20 на 60 сантиметров.

Беглец, видимо, был наслышан о неудачной попытке британца из предыдущей истории и решил использовать при побеге достижения науки: пролезть через окно ему помог вазелин, которым он обмазал все тело.

Классика побегов - это подкопы. Недавно в Волгограде поймали троих беглецов, которые сбежали из колонии строгого режима через тоннель. При себе у преступников была гражданская одежда и мобильные телефоны, что, впрочем, не помогло им скрыться от правосудия.

На первый взгляд, прорыть тоннель проще, чем угнать вертолет, но случай в Липецкой области развеивает этот миф.

Так, 14 заключенных из колонии строгого режима выкопали 40-метровый подземный путь, вытащив при этом 50 кубометров земли – а это объем 2,5 БелАЗов.

Землю "работники" прятали в мешках из-под посылок, потом выкидывали в окно и растаптывали ногами во время прогулок. При этом уровень земли поднялся на 80 сантиметров.

Когда на пути копателей встретилась бетонная плита, углубленная на полтора метра, то они поливали ее насыщенным раствором соли, а потом соскабливали ложками.

Всех беглецов задержали уже на свободе, за побег они получили от 5 до 8 лет лишения свободы.

