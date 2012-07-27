В парках САО пройдут мастер-классы по созданию оригами насекомых

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В парках САО пройдут тематические мастер-классы, посвященные насекомым. Эти мероприятия можно будет посетить 30 июля в природном заказнике "Дегунинский" и 31 июля в парке "Дубки", сообщается на официальный сайте района Аэропорт.

Участники мастер-классов смогут сделать бабочек из обычной салфетки, пауков из фольги и научить стрекоз из картона держать равновесие в воздухе. Помимо красивых поделок на память все гости получат подарки и сувениры. Начало мероприятий в 11.00.

Кроме того, вслед за мастер-классами в этих парках будут праздновать День мухи. Праздник призван рассказать о полезной роли этих насекомых на планете. Также пройдут мастер-классы и викторины, посвященные насекомым. Посетить их можно будет также с 11.00 - 1 августа в Дегунинском и 2 августа в Дубках.

Напомним, до этого День мухи уже прошел в ландшафтном заказнике Тропаревский.