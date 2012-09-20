Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября 2012, 16:22

Город

На севере Москвы пенсионер упал в шахту лифта

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожилой мужчина упал в шахту лифта. Инцидент произошел утром 20 сентября в одной из многоэтажек по улице Бориса Галушкина на севере Москвы.

82-летний пенсионер от полученных травм скончался, сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину происшествия.

Напомним, на прошлой неделе в столичном военном госпитале упал грузовой лифт. Тяжелый подъемник свалился с третьего этажа в подвал, где придавил сотрудницу больницы, от полученных травм женщина скончалась.

САО несчастные случаи лифты чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика