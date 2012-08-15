Более 1 млрд руб. власти выделят на дорогу и коммуникации в САО

ИТАР-ТАСС

Департамент строительства Москвы объявил аукцион по выбору подрядчика строительства дороги и инженерных коммуникаций для микрорайона 7 в Бескудниковском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно проекту, в микрорайоне появится новый проезд на участке от Дмитровского шоссе до Бескудниковского бульвара. Длина проезда составит почти 380 метров.

Победителю конкурса предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие и бортовый камень по Селигерской улице, положить новый асфальт на участке длиной 412 метров, а также проложить водопровод, газопровод, теплосети, сети связи.

Начальная (максимальная) цена госконтракта составляет 1,13 миллиарда рублей. Прием заявок закончится 4 сентября, аукцион состоится 14 сентября 2012 года.