В САО установлено более 130 бесплатных таксофонов

ИТАР-ТАСС

На севере Москвы в рамках программы "Народный телефон" установлено 133 бесплатных аппарата связи. Скоро через новый таксофон можно будет получить доступ в Интернет, сообщает пресс-служба Северного административного округа.

Отметим, что абонент, пользующийся "Народным телефоном", не сможет позвонить за пределы Москвы и области.

Несмотря на это, в префектуре заявляют о популярности бесплатных таксофонов среди населения. По итогам первого полугодия 2012 года услугами новых уличных аппаратов связи воспользовались 28 656 раз.

В будущем власти планируют установить новые таксофоны на улицах Алабяна, Нижняя Масловка, Лобненская, а также на Ленинградском проспекте.



Добавим, что Северный округ столицы является лидером по количеству "Народных телефонов".

В Подмосковье больше всего бесплатных таксофонов установлено в Одинцово, Королеве и Видном.