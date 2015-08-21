Трехлетний мальчик выпал из окна дома на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Трехлетний ребенок погиб в результате падения из окна третьего этажа на Рязанском проспекте. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает "Интерфакс".

Трагедия произошла по адресу Рязанский проспект, дом 41/1. Мальчик был госпитализирован, однако позже скончался.

Напомним, накануне сотрудник РАН выпал из окна одного из корпусов здания академии на севере Москвы. Мужчина разбился насмерть.

58-летний Анатолий Грушевский упал с высоты 13-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Коллеги и близкие отказываются верить в то, что ученный покончил жизнь самоубийством, предполагая, что мог произойти несчастный случай.

Тело упавшего человека обнаружил мужчина, который рядом поливал газон. В Следственном комитете сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

В здании, где произошло ЧП, располагается Всероссийский институт научной и технической информации РАН. Грушевский по роду деятельности занимался проблемами климатологии. Работал в институте с 1985 года.