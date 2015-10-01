Андрей Рябинский встретился с президентом Татарстана

Андрей Рябинский. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава промоутерской компании "Мир Бокса" и вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили вопросы, касающиеся проведения в Казани масштабного вечера бокса, который состоится 4 ноября.

Во встрече также приняли участие министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов и председатель попечительского совета общественной организации "Федерация бокса Республики Татарстан" Гузель Шакирова.

Напомним, что 4 ноября промоутерская компания "Мир бокса" впервые организует мероприятие за пределами Москвы - в столице Татарстана Казани, в одном из трех крупнейших спортивных центров России.

За последние годы столица Татарстана приняла такие крупные спортивные форумы, как Универсиада и чемпионат мира по водным видам спорта. В ноябре нынешнего года Казань примет у себя лучших российских боксеров.

Ввиду большого зрительского интереса к данному событию было принято решение провести вечер бокса под сводами "Татнефть Арены" - самой крупной крытой площадки города, вместимостью в 10 тысяч человек.

Отметим, что клиентами Рябинского являлись или являются такие известные российские боксеры, как Денис Лебедев и Александр Поветкин.