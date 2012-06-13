Обзор московской прессы: "Русский репортер"

Первое громкое дело нового главы МВД

Кабардино-Балкария в одночасье лишилась главы администрации президента, одного министра, его заместителя и уважаемой в республике бизнес-леди. Серию арестов в окружении президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова санкционировал лично глава МВД Владимир Колокольцев. Корреспондент «РР» встретился с одной из подозреваемых, этапированной в Москву, и попытался разобраться в скандале

Почему на выборах в Красноярске не сработали новые технологии оппозиции

Кресло мэра Красноярска оппозиция решила захватить путем объединения. Против кандидата от партии власти Эдхама Акбулатова вышел тот, кто выиграл оппозиционные праймериз, — бизнесмен Александр Коропачинский. И разгромно проиграл. В обкатке новой модели борьбы оппозиции с властью корреспондент «РР» участвовал в качестве наблюдателя

Почему Владимир Путин любит ездить в Пекин

Свой первый официальный визит в новом качестве Путин совершил в Китай. Почему — становится ясно, если оценить структуру внешней торговли России. Слишком много яиц мы сложили в «корзину» торговли с ЕС, который стоит на пороге кризиса. По сути, развитие торговли с Китаем становится условием экономического роста самой России

К чему приведут новые стандарты для старших классов

Минобрнауки наконец утвердило проект образовательных стандартов для старших классов. Напомним, что этот документ полтора года назад стал поводом для самого крупного скандала в истории современной российской школы. Первый вариант проекта вызвал бурю возмущения. Гневное письмо подписали более двадцати тысяч преподавателей, ученых и деятелей культуры — такого не было еще никогда. Стандарт слегка доработали, страсти улеглись, и принятие новой версии прошло спокойно

Как Мария Шарапова вернулась в большой теннис и выиграла Большой шлем

Самая успешная российская теннисистка поднялась на новую ступень в своей блестящей карьере. Мария Шарапова стала шестой теннисисткой в мире, которой удалось выиграть Большой шлем — победить на всех четырех его главных турнирах

Победа на «Ролан Гарросе» сама по себе уже огромное достижение и веха в карьере любого теннисиста. Но для Марии Шараповой новый титул стал еще и отправной точкой нового этапа: с этого понедельника она снова первая ракетка мира! Для Марии это уже второе восхождение на вершину теннисного пьедестала. Впервые россиянка возглавила список лучших теннисисток планеты 22 августа 2005 года. С тех пор за переменами в ее жизни и карьере следили поклонники по всему миру

Андрей Никитин — о том, чем занимается Агентство стратегических инициатив

Когда год назад Владимир Путин объявил о создании Агентства стратегических инициатив (АСИ), диапазон толкований этого шага оказался очень широк: от очередного предвыборного пиар-проекта до перехвата у Медведева инициативы в деле модернизации и инноваций. Недавно АСИ представило президенту первый результат своей работы — четыре дорожные карты по решению проблем бизнеса. Руководитель АСИ Андрей Никитин рассказал «РР», для чего было создано и чем занимается агентство

Некоторые фавориты чемпионата Европы по футболу не подтвердили выданные авансы

8 июня матчами в Варшаве и Познани начался очередной футбольный чемпионат Европы. После первых поединков российскую команду записали в число фаворитов, в то время как шансы признанных лидеров, в особенности голландцев, снизились. А пока на футбольных полях кипели страсти, корреспондент «РР» выяснял, нужен ли был Евро-2012 Харькову и что смог предложить город впервые приехавшим на Украину болельщикам

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