09 июня 2016, 12:58

Следственный комитет проведет расследование причин крушения Су-27 в Подмосковье

Фото: ТАСС/Алексей Паньшин

Главное военное следственное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту крушения истребителя в Пушкинском районе Подмосковья, сообщает Агентство "Москва".

Истребитель Су-27 упал в Пушкинском районе Подмосковья в двух километрах от деревни Мураново в лесополосе. Самолет принадлежит пилотажной группе "Русские витязи".

Названы возможные причины падения самолета в Подмосковье

Пилот самолета предпринял все возможные действия для отвода аварийной машины в сторону от населенного пункта. Времени на катапультирование у него не оставалось, летчик погиб.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники.

Крушение Су-27 в Подмосковье
