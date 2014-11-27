На рождественских ярмарках можно будет встретить героев сказок

Фото: ТАСС / Павел Смертин

С 12 декабря по 11 января в Москве будут работать 36 рождественских ярмарок. В рамках "Путешествия в Рождество" москвичи и гости столицы смогут встретиться с Емелей, Щелкунчиком, гномами и другими героями сказок, сфотографироваться с Дедом Морозом и прокатиться на пони, сообщает пресс-служба фестиваля.

Гости ярмарок будут вырезать фигуры изо льда, научатся ковать подковы, загадают желания в огромном снежном шаре.

25 рождественских базаров разместятся в центре столицы, еще 11 - в других округах. Продавать елочные игрушки и домашнюю утварь, шали, варежки, травяные чаи, имбирное печенье, домашнее варенье и прочие полезные и вкусные вещи будут в 400 шале. Каждая ярмарка обзаведется собственной темой и программой.

"Торговые ряды, стилизованные под сказочные домики, органично вписываются в городское пространство. Более того, рождественские ярмарки, ставшие уже традиционными, не только создают праздничное настроение, но и решают важную экономическую задачу, поскольку все торговые места предоставляются предпринимателям совершенно бесплатно", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. По данным департамента торговли и услуг столицы, участие в ярмарках примут более 800 предпринимателей.

Ярмарки "Путешествие в Рождество"

Гостям "Путешествия в Рождество" будут выдавать специальные рождественские паспорта. Посетив 25 рождественских площадок и проставив в паспорта штампы, дети и их родители смогут получить звания почетных граждан волшебной страны.

У Воскресенских ворот появится дом Деда Мороза и Снегурочки, на Никольской улице все желающие смогут поводить хоровод вокруг большого костра в компании двенадцати братьев-месяцев, а площадку на Кузнецком Мосту посвятят Лукоморью.

На Пушкинской площади зальют большой каток, все желающие смогут кататься на нем бесплатно. Вместе с москвичами и гостями столицы на лед встанут известные фигуристы.

Арбат посвятят восточным сказкам - тут можно будет встретить Аладдина, узнать тайны вышивки по шелку, научиться украшать праздничный стол декоративной восточной вязью. На Арбате выступят фокусники и факиры.

ВДНХ, в свою очередь, превратится в Город Сказок, населенный героями советских мультфильмов. Можно будет покататься в конных, оленьих и собачьих упряжках. Кроме того, здесь откроется самый большой в Европе каток площадью более 20 тысяч квадратных метров.

На других площадках москвичей и гостей столицы будут встречать Морозко, медвежонок Умка, Емеля и царевна Несмеяна, Снежная королева и множество других сказочных героев.

Напомним, что на ярмарках во время фестиваля можно будет купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хэнд-мэйд. В мероприятии примут участие более 60 ресторанов Москвы разного формата, в которых будет представлено специальное новогоднее меню.

Подробную программу фестиваля можно найти тут.

Отметим, что предыдущий ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице 20 декабря 2013 года и продолжался до 8 января 2014 года. Он позволил всем желающим посетить Данию, Чехию, Австрию, Германию и побывать в известных российских городах, не покидая Москвы.

Всего было открыто 34 площадки, 20 из которых разместились в центре города. За период новогодних праздников ярмарки посетили более 6 миллионов человек.