Итоги микропереписи населения России появятся через год

Результаты прошедшей в октябре микропереписи населения России опубликуют осенью 2016 года. Об этом m24.ru сообщил замруководителя Росстата Елена Дунаева. Всего в переписи приняли участие 117,5 тысячи москвичей.

"Окончательные результаты появятся осенью следующего года. В микропереписи участвовало почти два процента населения. Полученная информация выше качеством, чем в случае с основной переписью. Здесь анализ идет по расширенному опроснику. Респондентов спрашивали про национальную принадлежность, получали ли они материнский капитал, количество детей и так далее. Поэтому на обработку данных потребуется время", – пояснила Дунаева.

Напомним, в октябре в России прошла микроперепись населения, она охватила 1,7 процента населения страны. В Москве работали 275 переписчиков, они опросили 117,5 тысячи респондентов.

Микроперепись – выборочная форма обследования населения. Прошлая микроперипись проходила в России в 2004 году, до этого в 1984 году. В этом году в исследовании приняли участие около 2,5 миллиона человек.



В 2015 году россиян впервые спрашивали о состоянии их здоровья, языках, фактическом и желаемом количестве детей, о гражданстве, месте проживания пять лет назад и о национальной принадлежности.

В этом году переписчики впервые использовали электронные анкеты, которые они заполняли в выданные планшеты. Вопросы можно посмотреть на официальном сайте федеральной службе государственной статистики.

Отметим, последняя итоговая перепись населения прошла в 2010 году. За 5 лет изменились показатели рождаемости, смертности, социального статуса жителей России. С микропереписью происходит актуализация демографиеских, экономических и социальных характеристик населения.