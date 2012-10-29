"Вечерка": Украина отстала от России. Во времени

Фото: mygazeta.com

Украина перешла на "зимнее" время. Теперь временной разрыв между Россией и Незалежной увеличился с часа до двух.

Перевод времени с летнего на зимнее был отмене в России в 2011 году. Тогда же, из солидарности с Москвой, в "летнем" времени осталась и Белоруссия.

И если у нас уже направлен на рассмотрение в правительство проект об отмене «беспереводного» положения, то в Белоруссии пока новые порядки менять не собираются, сообщает "Вечерняя Москва".

Интересно, что европейские страны, которые также отказались от перевода стрелок, остались в "зимнем" времени, которое, якобы, совпадает с астрономическим.

