Российские хоккеисты проиграли канадцам в полуфинале Кубка мира

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон
Сборная России проиграла команде из Канады со счетом 3:5 в полуфинале Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто.
После первого периода канадцы повели в матче со счетом 1:0 – на 8-й минуте отличился Сидни Кросби. Удачным для россиян вышел второй период. Сперва Никита Кучеров восстановил паритет на 29-й минуте, а затем Евгений Кузнецов на 37-й минуте вывел россиян вперед.
Сохранить преимущество российской сборной не удалось. Брэд Маршанд под занавес второго периода (38-я минута) забросил шайбу и на перерыв команды ушли при счете 2:2.
В третьем периоде канадцы забросили в ворота сборной России три шайбы: Брэд Маршанд отличился на 42-й минуте (3:2). Кори Перри (4:2) – на 46-й, а Джон Таварес – 50-й (5:2). На последней минуте Артемий Панарин сократил отставание в счете, установив окончательный результат – 5:3 в пользу канадцев.
В другом полуфинале шведы сыграют со сборной Европы.
Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз – в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира – в 1996 и 2004 годах.
Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004 году.