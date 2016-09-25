Российские хоккеисты проиграли канадцам в полуфинале Кубка мира

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Сборная России проиграла команде из Канады со счетом 3:5 в полуфинале Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто.

После первого периода канадцы повели в матче со счетом 1:0 – на 8-й минуте отличился Сидни Кросби. Удачным для россиян вышел второй период. Сперва Никита Кучеров восстановил паритет на 29-й минуте, а затем Евгений Кузнецов на 37-й минуте вывел россиян вперед.

Сохранить преимущество российской сборной не удалось. Брэд Маршанд под занавес второго периода (38-я минута) забросил шайбу и на перерыв команды ушли при счете 2:2.

В третьем периоде канадцы забросили в ворота сборной России три шайбы: Брэд Маршанд отличился на 42-й минуте (3:2). Кори Перри (4:2) – на 46-й, а Джон Таварес – 50-й (5:2). На последней минуте Артемий Панарин сократил отставание в счете, установив окончательный результат – 5:3 в пользу канадцев.

В другом полуфинале шведы сыграют со сборной Европы.