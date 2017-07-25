Эрдогана удивила обеспокоенность США желанием Турции купить С-400 у России

Фото: ТАСС/Depo Photos

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган удивлен обеспокоенностью Соединенных Штатов по поводу приобретения у России ракетных систем С-400, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Haberler.

Турецкий лидер заявил об этом журналистам в аэропорту Анкары после того, как вернулся с переговоров по поводу примирения Катара с арабскими государствами. По его словам, он удивлен, что Америка обеспокоена попытками турецких властей обезопасить страну.

Переговоры России и Турции по закупкам С-400 ведутся несколько месяцев. Анкара потратит на российские ЗРК 2,5 миллиарда долларов.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис выразил мнение, что Турция имеет суверенное право принять решение купить системы С-400 у России, а не у союзников по НАТО.