США заподозрили Россию в нарушении договора о ликвидации РСМД

Фото: DPA/ТАСС/Michael Heiman

США подозревают Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Поводом послужило то, что российские военные развернули боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", пишет New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Собеседники издания заявили, что в РФ действует два батальона крылатых ракет. Один из них расположен на полигоне "Капустин Яр", а второй перевели на неизвестную базу в декабре 2016 года.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД. Документ был подписан в 1987 году.