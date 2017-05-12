Форма поиска по сайту

12 мая 2017, 06:44

Трамп выложил в Twitter фото встречи с Лавровым

Фото: ТАСС/Douliery Olivier

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фотографии встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. При этом Трамп призвал все страны к "миру во всем мире".

Ранее сообщалось, что Лавров побеседовал с Трампом после того, как провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Накануне разгорелся скандал по поводу фотографий со встреч Трампа и Лаврова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию "бурной реакцией американских СМИ на визит российского министра в их страну".

Россия США Сергей Лавров Дональд Трамп жизнь в мире

