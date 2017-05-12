Трамп выложил в Twitter фото встречи с Лавровым

Фото: ТАСС/Douliery Olivier
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фотографии встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. При этом Трамп призвал все страны к "миру во всем мире".
Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.
Ранее сообщалось, что Лавров побеседовал с Трампом после того, как провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Накануне разгорелся скандал по поводу фотографий со встреч Трампа и Лаврова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию "бурной реакцией американских СМИ на визит российского министра в их страну".