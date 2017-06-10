Президент Болгарии поддержит отмену санкций против РФ

Фото: DPA/TASS/Bernd von Jutrczenka

Президент Болгарии Румен Радев готов поддержать отмену антироссийских санкций. Об этом он заявил в интервью телеканалу BTV.

Он подчеркнул, что санкции против России не несут пользы и он "с удовольствием" поддержит любые действия в этом направлении, однако сам "президент самостоятельно не может инициировать подобные действия".

По словам Радева, механизм ЕС позволяет даже одной стране запустить процесс отмены ограничений. "И рано или поздно это произойдет, так как взаимные ограничительные меры приносят только вред" – заключил он.