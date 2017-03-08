Глава МИД Китая положительно оценил российско-китайские отношения

Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Chenlin

Китайско-российские отношения не зависят от внешних факторов, передает "Интерфакс". Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя политику новой американской администрации.

Отношения между Китаем и Россией не подвержены влиянию внешних факторов и не могут ухудшаться под их воздействием, считает министр. По его словам, текущий уровень развития двусторонних отношений между КНР и Россией очень высок. Эти отношения прошли проверку в сложных и кризисных ситуациях в мире, и Китай полностью в них уверен, отметил Ван И.

Китай выступает за то, чтобы отношения между Китаем, США и Россией успешно развивались, добавил глава МИД Китая. Чтобы все три страны совместно способствовали сохранению глобального мира и стабильности.

На фоне обвинений СМИ о связи администрации Дональда Трампа с российскими спецслужбами, позитивная риторика американского президента в отношении России изменилась.