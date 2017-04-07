"Большая семерка" соберется без Москвы

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В городе Лукка (Италия) пройдет саммит глав внешнеполитических ведомств "Большой восьмерки" стран – участниц клуба, сообщает газета "Известия". Но Россия не будет участвовать.

Российский дипломатический источник рассказал, что встреча состоится с 9 по 11 апреля и будет посвящена вопросам мира и безопасности. По словам источника, G7 обсудит Иран, Сирию, а также коснется вопросов терроризма и обсудят очередной запуск баллистической ракеты КНДР.

Но Россия "не вернется в клуб G7", рассказал российский дипломатический источник. По го словам, "для обсуждения международных проблем существует другой формат –"большая двадцатка".