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07 апреля 2017, 00:58

Политика

"Большая семерка" соберется без Москвы

Фото: ТАСС/Лос-Кабос

В городе Лукка (Италия) пройдет саммит глав внешнеполитических ведомств "Большой восьмерки" стран – участниц клуба, сообщает газета "Известия". Но Россия не будет участвовать.

Российский дипломатический источник рассказал, что встреча состоится с 9 по 11 апреля и будет посвящена вопросам мира и безопасности. По словам источника, G7 обсудит Иран, Сирию, а также коснется вопросов терроризма и обсудят очередной запуск баллистической ракеты КНДР.

Но Россия "не вернется в клуб G7", рассказал российский дипломатический источник. По го словам, "для обсуждения международных проблем существует другой формат –"большая двадцатка".

Россия G20 саммит власть G7 жизнь в мире

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