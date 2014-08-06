УЕФА решил развести российский МФК "Дина" и украинский "Локомотив"

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Московская "Динам" не будет играть в одной группе основного раунда Кубка УЕФА с харьковским "Локомотивом", сообщается на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России.

Такое решение было принято УЕФА. Ранее по итогам жеребьевки "Локомотив" попал в одну группу с "Диной". Дополнительная жеребьевка назначена на 8 августа.

Теперь потенциальными соперниками российского клуба будут "Лупаренсе" (Италия), "Шарлеруа" (Бельгия) и "Спортинг" (Франция). Ранее, помимо "Локомотива", в группу к "Дине" также попала румынская "Дева". Еще один соперник определится по итогам предварительного раунда турнира, который стартует в конце августа.

Игры основного раунда, с которого чемпион России "Дина" начнет свой путь в Кубке УЕФА, пройдут с 30 сентября по 5 октября. "Дина" является действующим чемпионом России по мини-футболу.

Напомним, что ранее УЕФА принял решение не допустить встречи российских и украинских футбольных клубов в матчах еврокубках по соображениям безопасности.