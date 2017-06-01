США могут вернуть РФ дипсобственность без неприкосновенности – WP

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Администрация президента США считает возможным возврат российским чиновникам части дипломатической собственности в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщает газета Washington Post. Дипломатические дачи могут быть возвращены России в штате Мэриленд.

Изначально Белый дом сделал предложение вернуть собственность в обмен на строительство генконсульства США в Санкт-Петербурге. Но в ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вопрос о строительстве в Петербурге больше не стоит на повестке дня.

В настоящее время американские чиновники рассматривают вопрос о введении ограничения на деятельность российской стороны. Также рассматривается предложение о снятии с российских чиновников статуса неприкосновенности и доступ в помещения дипломатов полиции США.